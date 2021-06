Maturità, 96,2% studenti ammesso all’esame di Stato

Il 96,2 % degli studenti ammesso all’esame di Stato che ha preso il via oggi alle 8:30. Lo ha comunicato il ministero dell’Istruzione

Oggi alle 8:30 ha preso il via la maturità 2021 e il 96,2% degli studenti è stato ammesso all’esame di Stato. Anche quest’anno vi sarà un presidente esterno e 6 commissari interni.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha inviato un video di saluto ai maturandi tramite social: «Anche in quest’anno così difficile siamo arrivati al momento dell’esame, è un momento importante, perché è un momento di passaggio. È il momento in cui farete l’esame, ma dovete anche fare un esame a voi stessi, per capire cosa avete imparato, cosa avete fatto, ma anche come vi siete trasformati, come siete cambiati in questi cinque anni».

«L’esame», ha detto Bianchi, «fatelo con tutta l’attenzione che richiede un momento di così grande rilievo nella vita. Ma fatelo anche con la gioia di andare in una nuova fase. Fatelo facendo un sorriso a tutti i vostri compagni, ai vostri insegnanti e pensando che comincia veramente una nuova pagina. Forza ragazze, forza ragazzi!».

Di seguito l’elenco delle percentuali degli studenti non ammessi e ammessi nelle singole Regioni:

Piemonte 3,60% – 96,40%

Lombardia 3,50% – 96,50%

Trentino-Alto Adige 3,40% – 96,60%

Veneto 2,90% – 97,10%

Friuli-Venezia Giulia 3,60% – 96,40%

Liguria 5,20% – 94,80%

Emilia-Romagna 4,00% – 96,00%

Toscana 4,50% – 95,50%

Umbria 4,10% – 95,90%

Marche 3,30% – 96,70%

Lazio 3,60% – 96,40%

Abruzzo 3,90% – 96,10%

Molise 2,90% – 97,10%

Campania 2,40% – 97,60%

Puglia 4,30% – 95,70%

Basilicata 3,10% – 96,90%

Calabria 4,00% – 96,00%

Sicilia 4,80% – 95,20%

Sardegna 8,50% – 91,50%.

In totale, nel nostro Paese vi sono 3,80% di studenti non ammessi e 96,20% studenti ammessi all’esame di Stato.