Covid, in Sicilia 10 casi di variante Delta tra i migranti giunti a Lampedusa. I profughi sono in quarantena

La variante Delta è giunta in Sicilia. Sono 10 i migranti arrivati dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa, risultati positivi alla variante Delta, incrocio tra la variante indiana e quella inglese. Secondo il Giornale di Sicilia, i profughi in questione sono asintomatici e in quarantena su una nave apposita.

I casi di positività sarebbero stati scoperti a fine maggio tramite sequenziamento da parte del laboratorio regionale del Policlinico di Palermo e comunicati a Iss, Regione e ministero Salute. Tutti i migranti che arrivano a Lampedusa sono sottoposti a tampone prima di essere portati sulle navi quarantena e sulla terraferma.