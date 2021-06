Maturità, oggi al via l’esame per circa 540mila studenti

Si terrà oggi l’esame di Stato per 540mila studenti delle scuole superiori. Ecco come si svolgerà

Al via oggi l’esame di Stato per 540mila studenti delle scuole superiori. Per il secondo anno dato che si è in tempo di Coronavirus si dovranno indossare mascherine, osservare il distanziamento e usare il gel igienizzante. Quest’anno non vi saranno prove scritte data l’emergenza sanitaria, ma vi sarà un colloquio detto “maxi orale”, in cui si partirà da un elaborato da discutere, il cui tema è stato assegnato agli studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile scorso.

I ragazzi hanno avuto un mese per svilupparlo e approfondirlo col sostegno di un docente che accompagna questo percorso. Dopo aver discusso il suddetto elaborato, il colloquio continuerà con il dibattito di un testo già oggetto di studio nell’ambito della Lingua e letteratura italiana. Durante la discussione saranno analizzati i materiali predisposti dalla commissione e trattati nodi concettuali che caratterizzano le varie discipline.

Il candidato dovrà dimostrare durante il colloquio, di aver sviluppato competenze in Educazione Civica. Il colloqui durerà all’incirca 60 minuti. Anche quest’anno le Commissioni sono presiedute da un Presidente esterno e 6 commissari interni.