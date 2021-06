Arrestato «Chen il chimico», il 28enne coinvolto nel traffico di anfetamine

Il 28enne cinese era incensurato e regolare in Italia. Il valore di quanto sequestrato è di circa 400 mila euro.

È stato arrestato dalla Polizia di Prato un uomo di 28 anni, cinese, coinvolto nel traffico di anfetamine. Si faceva chiamare «Chen il chimico» ed è stato colto in fragranza di reato. Aveva, infatti, appena ritirato un pacco sulla cui confezione esterna era riportata la dicitura «prodotto alimentare». In realtà, al suo interno erano nascosti 1 chilo e 100 grammi di cristalli di metanfetamina sotto uno strato di biscotti danesi. Il pacco proveniva dall’Olanda.

L’arresto

Il valore di quanto sequestrato dagli agenti è di circa 400 mila euro. Durante la perquisizione nella casa in cui l’uomo viveva con una donna di 48 anni, anche lei cinese, sono stati trovati 5 mila euro in contanti. A ciò si aggiungono 103 pasticche di ecstasy e 178 grammi di ketamina. La Polizia ha arrestato anche la donna. Il 28enne, regolare in Italia e incensurato, da tempo era sotto la lente di ingrandimento della squadra mobile della Questura. Il GIP del Tribunale ha convalidato l’arresto di entrambi e, mentre per «