USA, i repubblicani contro Fauci. Ecco la deputata complottista di QAnon

Marjorie Taylor Greene guida un manipolo di deputati repubblicani negazionisti e attacca il famoso medico Fauci. Chi è la deputata che crede che esista un complotto contro Trump e che il mondo sia controllato da pedofili satanisti.

Un manipolo di deputati repubblicani che si sono opposti all’obbligo della mascherina e ai lockdown durante la pandemia hanno chiesto il licenziamento del consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci, il volto Usa più noto della lotta al virus e bestia nera di Donald Trump.

“Il dr. Fauci non è stato eletto dagli americani, non è stato scelto per dirigere la nostra economia, o per decidere dell’educazione dei ragazzi bypassando i genitori, da oltre un anno praticamente controlla la nostra vita“, ha denunciato Marjorie Taylor Greene, controversa deputata seguace delle teorie cospirazioniste QAnon che ha presentato un disegno di legge per rimuovere il noto immunologo. Il provvedimento non ha alcuna chance di essere approvato alla Camera, controllata dai dem, ma ha riscosso il sostegno di una mezza dozzina di parlamentari repubblicani, che hanno accusato lo scienziato di aver ingannato il Paese e di aver mentito sulle origini del virus.

CHI E’ MARJORIE TAYLOR GREENE

Imprenditrice e membro del Congresso, viene definita “la deputata di QAnon” perché supporta l’ormai famosa e infondata teoria del complotto secondo cui il mondo sarebbe controllato da un’élite di pedofili satanisti. La sua presenza al Congresso continua a fungere da stimolo per i gruppi di estremisti di destra che, da quando è stata eletta in Georgia lo scorso novembre, si stanno coalizzando sotto la sua ala protettrice. Dopo la caduta di Trump, visto che non hanno più un alleato alla Casa Bianca, adesso vedono sempre più lei come la leader del movimento.

La Greene ha più volte incitato all’esecuzione della speaker della camera Nancy Pelosi, sia attraverso sue proprie dichiarazioni in cui sosteneva che “è una traditrice del nostro paese. E questo è un crimine punibile con la morte. Nancy Pelosi è colpevole di tradimento”, sia mettendo like a commenti come “un proiettile in testa sarebbe più veloce” (per rimuovere dalla Camera la democratica).

Nel 2018 a un commento che chiedeva l’impiccagione dell’ex presidente Barack Obama e di Hillary Clinton lei rispose dicendo: “Il piano è pronto. Le pedine sono ai loro posti. Dobbiamo essere pazienti. Questo va fatto perfettamente, altrimenti i giudici liberali li lasceranno andare”. Inoltre Greene è una convinta sostenitrice della teoria secondo cui le elezioni vinte dall’attuale presidente Joe Biden sarebbero state truccate e che esisterebbe un complotto contro Trump.

TRUMP CONTRO FAUCI

Negli Stati Uniti il dibattito sul Covid è stato caratterizzato dagli scontri tra l’ex-presidente Trump e Fauci. Trump ha inizialmente minimizzato la pericolosità del virus e detto di Fauci che “Non è un grande medico ma è un grande promoter. Gli piace andare in Tv più di quanto non piaccia ai politici“. Trump ha lasciato intendere che Fauci si sarebbe schierato dalla parte dei cinesi. Fauci è da mesi preda degli attacchi dei repubblicani per aver raccomandato l’uso di mascherine protettive, mentre la gestione di Trump della prima fase della pandemia, in cui i morti sono stati 600.000, è ritenuta una delle cause della sua sconfitta alle elezioni.