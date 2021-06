Nuove evoluzioni sul delitto Sarah Scazzi: è scattata la prescrizione nei confronti di 8 imputati, tra cui lo zio della vittima, Michele Misseri. In tutto, la Corte d’Appello di Lecce ha cancellato 11 condanne nel processo bis per depistaggi legato all’inchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi.

Emergono nuove evoluzioni nel caso Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo nell’agosto 2010. Stando a quanto emerso, la Corte d’Appello di Lecce avrebbe cancellato 11 condanne nel processo bis per depistaggi legato all’inchiesta sull’omicidio. In questo modo sarebbe scattata la prescrizione nei confronti di 8 imputati, tra cui lo zio di Sarah Scazzi, Michele Misseri. Lo zio, comunque, risulta condannato in via definitiva nel processo principale per soppressione di cadavere. Per quanto riguarda invece il processo bis per depistaggi, Michele Misseri era stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione, essendosi autoaccusato dell’omicidio nel tentativo di scagionare Cosima Serrano e Sabrina Misseri.

Tra gli imputati toccati dalla prescrizione, anche Ivano Russo, il giovane di Avetrana conteso da Sarah e la cugina Sabrina Misseri, condannata con sentenza passata in giudicato all’ergastolo per l’omicidio, insieme a sua madre Cosima Serrano. Ivano Russo era stato considerato al centro della contesa e aveva ottenuto la pena più pesante (5 anni) per aver mentito sugli avvenimenti del giorno dell’omicidio. Tra gli imputati in prescrizione, anche Alessio Pisello, condannato a 3 anni in primo grado e accusato di falsa testimonianza. Per quanto riguarda Salvatora Serrano (sorella di Concetta, mamma di Sarah), la donna era stata condannata a 3 anni e mezzo in primo grado ed è stata assolta perché il fatto non sussiste. Tra gli altri, assolti anche Giuseppe Serrano (3 anni e 6 mesi in primo grado), Anna Scredo, cognata del fioraio Giovanni Buccolieri (3 anni), e Giuseppe Augusto Olivieri (3 anni e 2 mesi).