India, 100mila tamponi falsi al festival Kumbh Mela: polizia indaga

La polizia indiana sta indagando su laboratori privati che avrebbero dato identità, indirizzi e numeri di cellulare falsi

Supererebbero quota 100mila i tamponi falsi eseguiti a persone che ad aprile hanno preso parte al festival indù di Kumbh Mela, svoltosi nello stato dell’Uttarakhand, India del nord. La polizia indiana sta portando avanti un’indagine su laboratori privati che avrebbero dato identità, numeri di cellulari e indirizzi falsi.

All’evento hanno preso parte milioni di persone proprio in piena seconda ondata, mentre in molti nosocomi mancavano ossigeno e posti letto. Molti di coloro che hanno preso parte all’evento hanno portato il contagio in altre comunità.

Leggi anche:—>Somalia, Pentagono sta valutando invio militari per contrastate al-Shabab

I funzionari dello Stato indiano dell’Uttarakhand, all’epoca dissero che ogni visitatore era sottoposto a tampone. In seguito si è scoperto che i laboratori privati falsificavano i tamponi.

«Faremo causa ai laboratori di Nuova Delhi e Haryana, che hanno condotto test in cinque luoghi di Haridwar durante il Kumbh Mela», ha chiarito un portavoce del governo dell’Uttarakhand.