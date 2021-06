Somalia, Pentagono sta valutando invio militari per contrastate al-Shabab

Il Pentagono sta valutando se inviare delle truppe in Somalia per combattere il gruppo al-Shabab, che ha legami con al-Qaeda

Il Pentagono sta valutando se inviare delle truppe in Somalia per contrastare il gruppo al-Shabab, gruppo che ha legami con al-Qaeda. È quanto riporta il New York Times. Il portavoce del Pentagono John Kirby non ha voluto rilasciare commenti, come spiega il New York Times, precisando che la proposta di inviare militare in Somalia non è ancora stata inoltrata al Segretario alla Difesa Lloyd Austin.

Il timore degli Usa è che con il ritiro delle truppe americane disposto a dicembre 2020 da Trump il gruppo terroristico possa rinforzarsi. Lo scorso gennaio, un attacco di al-Shabab contro la base militare di Lamu in Kenya ha provocato il decesso di un militare americano e due contractor.