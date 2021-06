Medici senza Frontiere:«Profughi raggiungono Panama in condizioni disperate»

Medici senza Frontiere sta assistendo migranti che attraversano la foresta di Darien per fare ingresso a Panama

Medici senza Frontiere (Msf) ha cominciato ad assistere dal punto di vista medico e psicologico i migranti che attraversano la foresta di Darien per arrivare in Panama dal confine con la Colombia. Msf chiede alle autorità di Panama e Colombia di organizzare dei percorsi per dare sicurezza alle persone che vi passano.

«Sono molte le sofferenze che i nostri pazienti devono affrontare a causa del viaggio», racconta Raul Lopez, a capo del progetto Msf a Panama, «per molti il viaggio dura intere settimane, a volte mesi, e dopo un tragitto lungo ed estenuante è difficile attraversare la foresta di Darien. Abbiamo ascoltato storie terribili di violenza, furti, stupri e attacchi. Chiediamo alle autorità di Panama e della Colombia di garantire la protezione delle persone che transitano nei loro stati».