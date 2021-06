Usa, fine schiavitù proclamata giorno di festa nazionale

Il Congresso Usa ha approvato a pieni voti la proclamazione della fine della schiavitù come festa nazionale

Il Congresso Usa ha approvato a pieni voti la proclamazione il 19 giugno di una festa nazionale per celebrare la fine della schiavitù. Il Senato ha votato all’unanimità e anche la Camera ha dato la sua approvazione con 415 voti a favore e 14 contrari.

Ora sarà la Casa Bianca a dover convertire il disegno di legge in legge. Si è scelta come data il 19 giugno per ricordare il 19 giugno 1865, giorno in cui i neri schiavizzati in Texas hanno saputo che il generale Gordon Granger li aveva liberati.