Cina, inizia la missione spaziale più lunga della sua storia

La Cina manda in orbita primi astronauti per sua missione spaziale più lunga della sua storia.

I tre astronauti cinesi sono partiti nella notte per compiere quella che è la più lunga missione spaziale finora condotta da Pechino. I tre astronauti, Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo, trascorreranno tre mesi a bordo del modulo Tianhe a circa 380 chilometri sopra la Terra.

Il decollo della capsula Shenzhou-12 in cima al razzo Long March 2F è avvenuto nel deserto del Gobi. Obiettivo della missione Shenzhou-12 è di mettere in servizio il modulo Tianhe da 22,5 tonnellate.

Questa missione è per la Cina motivo di enorme prestigio, soprattutto in questo periodo. Infatti, Pechino si sta preparando per il centesimo anniversario del Partito Comunista al potere il 1 luglio con una massiccia campagna di propaganda. Per preparare la missione, l’equipaggio si è sottoposto a più di 6.000 ore di addestramento.