Picchia la compagna sotto gli occhi del figlio, denunciato 30enne

I Carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia), dopo un’inchiesta, hanno denunciato un 30enne per maltrattamenti in presenza di minori

Ennesimo episodio di violenza che vede coinvolta una giovane donna, questa volta a Scandiano (Reggio Emilia). Dopo alcune indagini, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni per maltrattamenti in famiglia in presenza di minori.

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia da parte della donna ai carabinieri è avvenuto sabato scorso. Dopo l’ennesima lite, il 30enne ha preso per il collo la compagna e le ha provocato dei vistosi lividi, guaribili in 7 giorni come refertato dal pronto soccorso. Dalle indagini è emerso che tali violenza si perpetravano da un anno, a volte anche sotto gli occhi del figlio minore della coppia.

La donna lo aveva già denunciato nel febbraio 2020 ma, sotto minaccia da parte dell’ex compagno, aveva ritrattato. Stavolta però, dopo tutti gli accertamenti eseguiti e assicuratisi che la donna fosse al sicuro, lontano dalla casa del compagno, i carabinieri di Scandiano hanno denunciato l’uomo alla Procura reggiana, dinanzi alla quale l’uomo dovrà spiegare i suoi comportamenti violenti.