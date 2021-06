Campania, buste con proiettili alla vicepresidente regionale Ciarambino

Le buste sono state intercettate dagli scanner del centro di smistamento di Poste italiane e consegnate alla polizia. La prefettura sta valutando l’assegnazione di una scorta all’esponente M5S.

Due buste con proiettili sono state inviate al vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino (M5s). Sono state bloccate dagli scanner del centro di smistamento di Poste italiane e consegnate alla polizia. La prima busta conteneva due proiettili, la seconda, oltre a un altro proiettile, racchiudeva anche un messaggio con l’invito a “stare zitta“. La prefettura sta valutando l’assegnazione di una scorta alla Ciarambino.

L’esponente del M5s ha detto alla Digos di non aver mai ricevuto in precedenza minacce o messaggi intimidatori.

SOLIDARIETA’ DAL MONDO 5 STELLE

I parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia hanno diffuso questa nota in solidarietà a Ciarambino: “Esprimiamo la nostra totale vicinanza a Valeria Ciarambino, la quale è stata oggetto di un vergognoso tentativo di intimidazione, con due buste di proiettili a lei indirizzati e un biglietto minatorio. Valeria è una donna che rappresenta a pieno i valori dell’onestà e dell’impegno civile all’interno delle istituzioni. In Campania è stata, in questi anni, protagonista di innumerevoli battaglie contro il malaffare: è probabile che questa onestà, questo atteggiamento intransigente rispetto al compromesso all’interno delle istituzioni, non piaccia a qualcuno. Ebbene, se ne facciamo una ragione. Valeria non si lascerà certo intimidire da questa vigliaccata, che – al contrario – conferma che le sue battaglie stanno sortendo gli effetti giusti. La Ciarambino non è sola, con lei c’è tutto il Movimento 5 Stelle e le tantissime persone oneste che sostengono le nostre battaglie. Tutto questo avviene a pochi giorni dall’aggressione a Davide Aiello in Sicilia. Evidentemente un’azione politica di coraggio e legalità dà molto fastidio ma non arretreremo di un millimetro e non ci fermeremo nella nostra azione“.

Il ministro Luigi Di Maio su Facebook ha così commentato il fatto: “Da anni fianco a fianco. Insieme abbiamo affrontato tante battaglie, tante altre ne combatteremo. Valeria Ciarambino conosciamo la tua forza e sappiamo che non mollerai di un millimetro, neanche davanti a questi atti vigliacchi. Vi posso assicurare che Valeria non starà zitta e con coraggio continuerà a denunciare le ingiustizie che colpiscono i cittadini. Tutto il Movimento 5 Stelle è con te“. “La mia piena solidarietà alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, per le ignobili e vigliacche intimidazioni ricevute“. Così Roberto Fico, presidente della Camera. “Solidarietà a Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che ha ricevuto tre Proiettili e gravi minacce. Valeria, non sei sola nella battaglia per la legalità. Andiamo #AvantiATestaAlta e non ci lasciamo intimidire” scrive invece su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.