Detenuto barricato con moglie e figlia nella sala colloqui: “Cerchiamo di riportarlo alla ragione”

Un detenuto, con la compagna e la figlia, si è barricato nella sala colloqui del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Lo ha dichiarato il segretario aggiunto dell’Osapp Domenico Nicotra .

“Il detenuto, già promotore di diversi eventi critici, pare abbia deciso di barricarsi all’interno della sala colloqui unitamente ai suoi familiari come gesto eclatante di protesta per un’ingiusta carcerazione, a suo dire. Sul posto c’è anche il Procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto che pare stia cercando, personalmente, di riportare alla ragione il detenuto in questione.”

Episodi collegati alla carenza di organico

“Anche questi episodi – conclude – sono discendenti e sono collegati sicuramente alle carenza di organico di polizia penitenziaria che con le poche risorse disponibili non può ovviare a tutti gli imprevisti che giornalmente si registrano nell’istituto del Lontano “.