Bimbo morto a Ferrara, la mamma: «L’ho ucciso io». Dubbi dei carabinieri

Il padre del bambino è stato ascoltato a lungo dai carabinieri. Vi sono diverse ipotesi su cosa sia potuto accadere

I carabinieri hanno ritrovato morto un bambino a Ferrara, ma vi sono diversi dubbi su cosa sia avvenuto realmente. I militari, giunti sul posto contattati proprio dalla madre del bambino, l’hanno trovata insanguinata e con tagli alle braccia. Il bimbo invece era senza vita sul letto in camera della madre. Inutili i tentativi dei soccorritori per rianimarlo.

Quando la donna ha aperto la porta ai carabinieri, ha gridato:«Ho ucciso mio figlio», poi si è avventata contro di loro. Intanto in un’altra stanza, spaventati, c’erano due bimbi di 5 e 9 anni, gli altri figli della donna. Sono molto scossi, sanno che il fratellino è morto ma pare non abbiamo assistito alla scena del corpo senza vita del bimbo sul letto della madre.

Cosa sia accaduto è tutto da chiarire. Bisognerà aspettare l’autopsia per scoprire la verità, poiché i sanitari non hanno riscontrato segni evidenti di violenza sul corpo del piccolo. Non si esclude nulla: né una morta in culla, né un tentativo di suicidio né un omicidio. I carabinieri stanno indagando per omicidio ma la madre attualmente è in un reparto psichiatrico in ospedale e non è né indagata né in stato di fermo. Le sue condizioni non permettono ancora di interrogarla.

La donna sembrerebbe essere tossicodipendente, per cui si dovrà accertare se ha assunto droghe. Il padre dei bambini, un 36enne tunisino con precedenti, è stato ascoltato a lungo dai carabinieri e ha detto che non viveva più con la donna e i figli da un mese per attriti con l’ex compagna. Non ha però dato spiegazioni su cosa potrebbe essere accaduto tra mercoledì e giovedì. Saranno le indagini a dover scoprire cosa sia occorso realmente.