Bimbo di 1 anno rinvenuto morto in casa: è giallo. La madre aveva tagli su braccia

Trovato morto in casa un bimbo di 1 anno nella stanza da letto dei suoi genitori. Si indaga

È giallo a Ferrara dove hanno trovato un bambino di 1 anno morto in casa, nella stanza da letto dei suoi genitori. I carabinieri sono giunti sul posto chiamati dalla madre del piccolo, una 3oenne, che presentava dei tagli sulle braccia.

Con lei, in casa, gli altri due figli, di 9 e 5 anni, al momento affidati alla nonna e che abitavano soli con la madre. Dalle prime info, sembra che il padre non vivesse più con loro da alcuni giorni.

Leggi anche:—>Francia, a partire da oggi niente mascherine all’aperto

Quando sono arrivati i carabinieri, la 30enne si è scagliata su di loro: ora è all’ospedale di Cona, reparto psichiatria. I carabinieri stanno indagando per omicidio. In casa, dopo la chiamata della donna, sono arrivati anche i soccorritori del 118 che hanno provato in ogni modo a rianimare il piccolo ma niente da fare.

Sono ancora da appurare le cause del decesso del bimbo, la procura con molta probabilità ordinerà l’autopsia. La madre e il bimbo sembra dormissero assieme in camera, gli altri due bimbi dormivano in un’altra stanza. Sono sconvolti ma in buone condizioni di salute.