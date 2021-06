Francia, a partire da oggi niente mascherine all’aperto

Da oggi in Francia non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’esterno, perché la situazione è fortemente migliorata

A partire da oggi, in Francia niente più mascherine all’aperto e coprifuoco abolito a partire da domenica. Erano giorni che le due misure venivano violate, soprattutto a Parigi, dove nei ristoranti si superava di parecchio l’orario consentito. La liberazione dall’obbligo di indossare le mascherine all’aperto giunge con 10 giorni di anticipo: la data prevista era fine giugno.

Come riporta Castex, «la situazione migliora più rapidamente di quanto avessimo sperato». Chiaramente resta l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, e in quelli all’aperto troppo affollati, in cui si formino assembramenti, «file d’attesa, mercati o allo stadio».

«È normale», prosegue Castex, «che si adattino le misure» in base all’andamento dell’epidemia. Tuttavia, sull’utilità di mantenere le mascherine all’aperto molti esperti si dicono perplessi. La Francia era uno di quei pochi Paesi (con Italia e Grecia), ad aver conservato il coprifuoco nonostante i bassi contagi.

Tant’è che ne erano nato un “caso” al Roland Garros per gli spettatori costretti ad andar via a due set dalla fine del match tra Djokovic e Berrettini. La fine del coprifuoco arriverà domenica.