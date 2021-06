Il premier Draghi nelle prossime ore firmerà e presenterà il nuovo Dpcm sul green pass.

E’ attesa per oggi la firma del nuovo Dpcm sul green pass da parte di Mario Draghi. Il Dpcm contiene la nuova regolamentazione in base agli spostamenti. La certificazione verde europea andrà in vigore dal primo luglio. Ma Draghi sembra voler accelerare e anticipare i tempi.

Il certificato potrà essere sia in formato digitale che cartaceo e consiste in un QR Code che attesta una delle seguenti condizioni: esser vaccinati contro il Covid (con una o due dosi); essere guariti dal virus; essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. In questo modo si potrà viaggiare liberamente nei Paesi dell’Unione europea senza essere doversi sottoporre a quarantena e tamponi all’arrivo.

Questo documento consentirà agli italiani di muoversi e viaggiare liberamente in Italia e in Europa. Inoltre, servirà per la partecipazioni a cerimonie e visite in ospedale e Rsa.