Le minacce del padre di Saman alla famiglia del fidanzato:«Se tuo figlio non lascia mia figlia vi sterminiamo tutti»

Il padre di Saman aveva minacciato la famiglia del fidanzato della figlia. Nuove rivelazioni a Chi l’ha visto

Il padre di Saman Abbas avrebbe minacciato i genitori del fidanzato della figlia. Nuove inquietanti rivelazioni a Chi l’ha visto, trasmissione condotta su Rai 3 da Federica Sciarelli. Durante il programma è emerso che il padre della 18enne si sarebbe recato a casa dei genitori del 21enne pakistano fidanzato della figlia e li avrebbe minacciati dicendo:«Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia».

I genitori del 21enne hanno denunciato quanto occorso ma i due ragazzi erano sconvolti dall’accaduto. Dopo quell’episodio, Saman avrebbe scritto al suo ragazzo:«Ma perché Dio ha deciso che la mia vita deve essere così? Non so cosa fare, mi scoppia il cervello», lui ha ribattuto: «Tu lo sai quanto può essere pericoloso qui per te. Amore, vai dai carabinieri ora». «Sì, l’ho pensato», è stata la risposta di Saman, poi scomparsa nel nulla.

I due innamorati progettavano il loro futuro insieme, pensando di fuggire. Lei voleva riprendersi i documenti che si trovavano a casa dei familiari per rifarsi una vita allontanandosi da loro.