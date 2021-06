Previsioni Meteo OGGI venerdì 18 | cieli coperti

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 18 giugno. Al nord cieli prevalentemente coperti nel corso della giornata. Al centro instabili con nubi in leggero aumento. Al sud cieli prevalentemente coperto con alternanza di schiarimenti e addensamenti. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 18 giugno

Nord:

Nuvolosità irregolare inizialmente più consistente su Piemonte e restante settore alpino/prealpino, con isolate piogge o rovesci tra notte e primo mattino su Val d’aosta, nord Lombardia, Piemonte occidentale e settentrionale. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio la nuvolosità più consistente continuerà a interessare le aree alpine e prealpine dove fino il tardo pomeriggio/prima serata rimarrà alta la possibilità di fenomeni sparsi a prevalente carattere temporalesco, mentre schiarite sempre maggiori si faranno strada sulle rimanenti aree.

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna nubi medio-alte in transito fino metà giornata e poi cielo sereno; cielo poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con moderata nuvolosità medio-alta in transito mattutino e nubi a evoluzione diurna sui rilievi appenninici con locali temporali associati su quelli di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso/debolmente velato, con velature anche estese al mattino e locali temporali pomeridiani su appennino molisano e Campano e sui rilievi di Basilicata e nord Calabria.

Temperature:

Minime in aumento su Sicilia, Emilia-romagna, Basilicata e regioni centro-meridionali adriatiche, stazionarie sul resto del paese: ; massime in calo sul settore alpino/prealpino, sulla Sardegna occidentale e su Umbria e settore appenninico di Marche, Abruzzo e Lazio, in aumento su Piemonte meridionale, Emilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

Venti

Moderati meridionali in attenuazione sulla Sardegna; deboli meridionali con locali rinforzi sulle coste toscane, della Liguria di levante, dell’alto Lazio e della Sicilia occidentale; deboli variabili sul restante territorio con rinforzi di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Molto mossi mare e canale di Sardegna con moto ondoso in rapida diminuzione già dal primo mattino; mossi mar ligure, stretto di Sicilia e tirreno centro-occidentale; da quasi calmi a poco mossi i restanti mari.