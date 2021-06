Meteo, temperature bollenti: weekend mai così caldo a giugno dal 2003

Il prossimo weekend sarà davvero bollente, con temperature molto alte. Il fine settimana, infatti, sarà peggio della “famigerata” estate 2003

Tornano le temperature bollenti nei prossimi giorni su gran parte del nostro Paese. Un caldo così a giugno non si vede dalla stagione 2003.

Tra pochi giorni attraverseremo una delle fasi più calde nella storia, per ciò che concerne ovviamente la metà del mese di giugno, una fase di temperature alte peggio dell’estate 2003, ritenuta la più calda di sempre in Italia.

Per capirci, nel giugno 2003 in alcune aree della Val Padana si sfiorarono punte di 35/36°C, ma pare che entro domenica 21, come riporta l’ultimo aggiornamento metereologico, sembra che si potrebbe addirittura battere quel record, con picchi nelle stesse aree di 38/39°C. Il caldo di stampo africano è pronto per raggiungere l’Italia con picchi che in alcune zone potrebbero superare i 40°C.

L’apice del caldo è previsto per il weekend, da Nord a Sud. In Sardegna, a Oristano, la temperatura potrebbe toccare i 41°C. Temperature bollenti attese in Sicilia e sulla maggior parte del meridione.

Temperature alte anche in alcune aree interne del del Centro-Nord quali Toscana, Marche, Val Padana. In queste aree sono previsti valori elevatissimi per la stagione che toccheranno 34/35°C a Roma, 37/38°C a Firenze e 39°C ad Ascoli Piceno, Macerata, Bologna, Ferrara e Modena.

Non mancherà l’afa anche nelle ore notturne, che ci farà sudare davvero molto nelle nostre stanze da letto. Questa fase caldissima dovrebbe allentarsi in parte all’inizio della prossima settimana, ma per questo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.