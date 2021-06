Sguardo semplice sulla vita | Il Vangelo di oggi Venerdì 18 Giugno 2021

Osservando con sguardo semplice la vita, tutto avrà il giusto valore. Se saremo accecati dal possesso, la tenebra in noi sarà grande

Liturgia di oggi Venerdì 18 Giugno 2021

VENERDÌ DELLA XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Ascolta, o Signore, la mia voce: a te io grido.

Sei tu il mio aiuto: non lasciarmi,

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. (Sal 26, 7.9)

Prima Lettura

Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

2Cor 11, 18.21b-30

Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch’io.

In quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io. Sono Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte.

Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità.

Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. Chi è debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?

Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Salmo 33 (34)

R. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:

i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

Magnificate con me il Signore,

esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto

e da ogni mia paura mi ha liberato. R.

Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,

lo salva da tutte le sue angosce. R.

Il Vangelo di oggi Venerdì 18 Giugno 2021

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 6, 19-23

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.

La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!».

Parola del Signore

Sguardo semplice sulla vita | Il commento al Vangelo di oggi Venerdì 18 Giugno 2021

Gesù ci chiede di non darci all’accumulo di cose materiali sulla terra, cercando di conservarle gelosamente per noi: non porteremo nulla nella tomba! Sulla terra tutto è destinato a finire, e anche le ricchezze in cui confidiamo possono abbandonarci, perché soggette alle incognite del mondo e al trascorrere del tempo. Occorre invece farci dei tesori in cielo, con le nostre buone opere, le nostre opere di carità materiale e spirituale.

Infatti, dove ci sarà ciò a cui daremo davvero valore, lì sarà ancorato il nostro cuore. Ai mistici, Maria Santissima rivelò che Gesù fosse in qualche modo il suo cuore, e che dove era Lui, là era sempre il cuore di Lei, trafitto anch’esso nel momento in cui quello di Gesù fu squarciato sulla Croce.

Il commento al Vangelo di ieri

Se dunque, ci dice il Vangelo, guarderemo con sguardo semplice alle cose della vita, tutto avrà il giusto valore e significato, ma se saremo accecati dall’odio e dal desiderio di possesso, la tenebra dentro di noi sarà grande e niente di ciò che possediamo potrà rimediare a questa condizione della nostra anima.