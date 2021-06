Sindacalista investito e ucciso: arrestato il camionista 25enne

Il camionista 25enne italiano, è stato arrestato al momento con le accuse di omicidio stradale e resistenza. Questa mattina, ha investito e ucciso un sindacalista a Biandrate. L’ uomo si trova in carcere.

“Una persona forte e combattiva”

“Conoscevamo bene questa famiglia. Lui era una persona molto forte, combattiva, ammirevole per questo”: Luisa Salvatori, sindaco di Vizzolo Predabissi, descrive in questo modo Adil Belakhdim, il sindacalista che abitava nella cittadina alle porte di Milano, e che è stato investito e ucciso da un camion che ha forzato un picchetto a Biandrate, nel Novarese.

“Lascia due figli piccoli – continua la sindaco – . Ricordo molto bene anche la storia dell’incontro tra lui e la moglie, che non lavorava. E’ una storia bellissima. Lei pugliese e lui del Marocco si sono incontrati in università a Milano. E si sono innamorati. Lei cattolica e lui musulmano. Lei, poi, nonostante il parere contrario della famiglia d’origine, si converte all’Islam. Poi la laurea e il matrimonio e l’arrivo dei bimbi”. “Ora – spiega -non sono ancora riuscita a sentire lei. So che per il lockdown aveva in mente di andare, forse, in Marocco dai suoceri per farsi aiutare con i figli. Vedremo. Di certo Adil non vogliamo dimenticarlo.”