Camion forza il blocco di una manifestazione: morto un sindacalista

Una manifestazione del Si Cobas di fronte ad un deposito della Lidl a Biandrate finisce in tragedia: un camion forza il blocco dei manifestanti e travolge un sindacalista di 37 anni, uccidendolo.

Un sindacalista di 37 anni, Adil Belakhdim, è morto questa mattina travolto da un camion nel corso di una manifestazione dei lavoratori. Il presidio, indetto dal sindacato Si Cobas, era stato organizzato nell’area logistica di Biandrate, a pochi chilometri da Novara, di fronte al deposito territoriale della catena di supermercati Lidl. Il camion ha investito l’uomo durante una manovra, forse nel tentativo di forzare il blocco. Dopo l’incidente, l’autista del mezzo si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso.

LEGGI ANCHE: Maurizio Gasparri a Meteoweek: “Per ripartire servono meno tasse. E bisogna cacciare Speranza!” [VIDEO]

Il sindacalista travolto è stato immediatamente soccorso dagli altri lavoratori e dal 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. “Il camion ha forzato il presidio all’esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil”, ha fatto sapere Si Cobas, citando il nome del lavoratore ucciso e specificando che era il coordinatore del sindacato per Novara.

L’investitore è stato rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza del magazzino e bloccato successivamente in un’area di servizio in autostrada dai carabinieri. Le circostanze e la dinamica sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine: “Il camion ha forzato il presidio all’esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil”, scrivono su Facebook i sindacalisti di SiCobas. “Il mezzo lo ha trascinato per una ventina di metri, il conducente non può non essersene accorto”, aggiungono i lavoratori che hanno assistito all’incidente. Secondo alcune testimonianze, Adil Belakhdim stava addirittura attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il camion ha urtato anche altri due manifestanti che si trovano ora in ospedale. Secondo quanto si apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi.

LEGGI ANCHE: Processo Ilva, parla uno degli avvocati delle parti civili [VIDEO]

La vittima, sempre secondo le prime informazioni, è un rappresentante dei Cobas di origini marocchine ma cittadino italiano. Residente a Vizzolo Predabissi (Milano), da alcuni anni svolgeva attività sindacale ed era coordinatore interregionale dei SiCobas. La manifestazione di oggi era stata indetta dallo stesso sindacato in occasione dello sciopero nazionale della logistica. Il 37enne ucciso lascia due figli di 15 e 17 anni.