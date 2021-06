Maurizio Gasparri a Meteoweek: “Per ripartire servono meno tasse. E bisogna cacciare Speranza!” [VIDEO]

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, a margine di un evento sulla riforma fiscale proposta dal suo partito a Roma, ai nostro microfoni tocca alcuni argomenti “caldi” di politica nazionale e locale. Lanciando un forte attacco al ministro della Salute Speranza.

Meno tasse per la ripresa: Forza Italia ha lanciato, a partire dallo scorso fine settimana, una serie di iniziative sui territori per lanciare una proposta fiscale utile al rilancio del paese. Un alleggerimento della pressione sui cittadini, a partire dal blocco delle cartelle esattoriali. Il primo appuntamento, a piazza Euclide a Roma, ha visto anche la partecipazione dei candidati di centrodestra al ruolo di sindaco e pro sindaco della capitale, Enrico Michetti e Simonetta Matone.

LEGGI ANCHE: Rifiuti Roma, Cerroni: “Situazione folle, darò suggerimenti a nuovo sindaco”

Ad introdurli, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ed il senatore Maurizio Gasparri, che ha rilasciato ai microfoni di Meteoweek qualche dichiarazione. Partendo proprio dalle elezioni a Roma: “La città la troviamo tutti peggio. La Raggi è stata del tutto inadeguata“ è il commento netto di Gasparri sull’attuale sindaca della capitale d’Italia. Ma il tema più delicato del momento – visto che la campagna elettorale a Roma è appena iniziata e si voterà ad ottobre – è la questione fiscale.

La proposta di Forza Italia è semplice: “Vaccini e riaperture“ spiega Gasparri, “e anche dare dei soldi, certo. Ma la riapertura delle attività, la zona bianca che dà respiro e speranza, e anche introiti fiscali: è quella la strada”. Una ripresa che va accompagnata e sostenuta, evitando di esigere l’inesigibile: “Bisogna bloccare le cartelle esattoriali“ aggiunge il senatore azzurro: “E’ quello che proponiamo, con uno sguardo alle categorie che hanno pagato un forte prezzo: commercio, artigianato, i tanti che sono stati piegati dalla pandemia“.

LEGGI ANCHE: M5s e Pd proseguono il dialogo, ma chiedono tempo e cautela

C’è poi spazio per una valutazione sulla campagna vaccinale: “Ci dicono di fidarci della scienza” risponde Gasparri. “Io ho fatto AstraZeneca, aspetto per fare il richiamo” aggiunge, per poi concludere con due attacchi abbastanza chiaro. Il primo più soft, ed è diretto a virologi e scienziati ed all’eccessivo spazio dato ai commenti di alcuni di loro in questi mesi. Il secondo è più forte e molto “targettizzato”: “Bisogna cacciare Speranza (il ministro della Salute, ndr)”: tanta è l’enfasi che il senatore lo ripete cinque volte, il concetto. E alla domanda: “Ma se siete in maggioranza, perchè non lo proponete?” la risposta è altrettanto secca: “Ci deve pensare Draghi“. Nel video l’intervista completa.