Spaventosa invasione di ragni: chilometri di ragnatele imprigionano i campi

A seguito di una forte ondata di maltempo, nello stato di Victoria, in Australia, tutto è stato avvolto da una nuvola di seta bianca: segnali stradali, alberi, prati e campi.

Le ragnatele sono praticamente ovunque, questo come conseguenza di una pesante ondata di maltempo. Secondo gli esperti le tele sono state create come metodo di sopravvivenza nota come “ballooning”, con la quale i ragni di fronte a condizioni avverse creano la seta per potersi arrampicare su un terreno più elevato e poter fuggire.

Probabilmente molti ragni – si parla di milioni – hanno lanciato le loro ragnatele per potersi alzare da terra molto rapidamente e raggiungere piani più elevati: “La seta si snoda e si attacca alla vegetazione e così possono scappare”. In particolare il fenomeno si è sviluppato nella città di Gippsland.

Come mostra questo video, diventato subito virale in rete, diffuso dal consigliere locale Carolyn Crossley: “Lo avevo visto in precedenza – ha raccontato alla Bbc – ma non era mai stato di questa portata. Non è stato spaventoso, è stato bellissimo.