Scambio di vaccini: Astrazeneca somministrato per sbaglio a due 23enni al posto di Pfizer

Altro caso di errore in fase di somministrazione vaccinale: a due ragazze liguri sarebbe infatti stato somministrato per Astrazeneca al posto di Pfizer. L’allarme è stato lanciato da una delle due 23enni.

Scambio di fialetta, quello avvenuto in Liguria. Due ragazze di 23 anni hanno ricevuto il vaccino sbagliato. Dovevano essere sottoposte alla somministrazione del farmaco Pfizer, invece gli è stato iniettato Astrazeneca. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, al Palasalute di Imperia. E ad accorgersi dello scambio imprevisto, è stata una delle due ragazze, dopo aver letto sulla ricevuta di vaccinazione l’etichetta di Astrazeneca.

“Fatti del genere non dovranno più accadere”

Secondo quanto disposto da ormai una settimana, non è più possibile somministrare il vaccino Astrazeneca a persone di età inferiore ai 60 anni. Eppure, nella giornata di ieri, a due ragazze di 23 anni è stata somministrata la prima dose proprio del suddetto farmaco. Si è trattato, chiaramente, di un errore, che è stato notato da una delle due giovani dopo aver ricevuto il certificato rilasciato a fine procedura. Nel documento, infatti, avrebbe dovuto comparire l’etichetta di Pfizer, mentre invece è stata applicata quella del farmaco anglosvedese.

Sulla questione, si apprende dalle fonti, l’azienda sanitaria locale ha già aperto un’inchiesta interna, con la quale sta cercando di capire come sia potuto accadere un simile scambio di vaccini. Nei confronti degli operatori coinvolti in questo errore, inoltre, potrebbero essere applicati dei provvedimenti, nel caso in cui si trattasse di negligenza.

“Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo. Fatti del genere non dovranno più accadere”, spiegano dall’Asl ligure. Sono attualmente in corso anche le dovute valutazioni per capire se, durante la seconda dose, sarà necessario somministrare un altro siero di AstraZeneca, oppure procedere con la vacvinazione eterologa – prediligendo quindi Pfizer o Moderna.

Non si tratta, comunque, dell’unico caso di errore avvenuto durante la campagna vaccinale. Si era già parlato di quanto accaduto a una ragazza toscana, che aveva ricevuto per sbaglio ben quattro dosi di siero Pfizer in una volta sola. E ancora, ben prima che il mix di vaccini fosse disposto dal governo per le controversie relative al farmaco anglosvedese, a una donna di Castellammare di Stabia (Napoli) era stata somministrata la prima dose di Astrazeneca e la seconda, invece, con Pfizer.