Donna si tuffa nuda nella fontana davanti Palazzo Chigi: passanti increduli

Una donna si è tuffata nella fontana di Piazza Colonna a Roma, di fronte a Palazzo Chigi, completamente nuda. La giovane, di cui non si conosce l’identità, si è spogliata e si è immersa in acqua con noncuranza, sotto gli occhi dei passanti increduli. Dopo una breve nuotata, sotto gli occhi increduli dei passanti, si è rivestita e si è dileguata. Non è chiaro come sia riuscita a dribblare i poliziotti presenti nella zona transennata.

Una scena incredibile a Roma. Una donna, in pieno giorno, si è tolta i vestiti e si è immersa nella fontana di Piazza Colonna, situata a pochi passi da via del Corso e, soprattutto, da Palazzo Chigi. Incurante degli occhi indiscreti dei passanti, la giovane è riuscita a dribblare i controlli delle forze dell’ordine presenti in zona – nonché le transenne – ed è entrata in acqua completamente nuda, probabilmente per rinfrescarsi a causa del caldo torrido degli ultimi giorni. Increduli coloro che si trovavano nel centro storico della Capitale, i quali non hanno esitato a immortalare l’accaduto in foto e video che in queste ore sono apparsi sui social network. Le immagini della nuotata, durata qualche minuto, nella famosa fontana, sono diventate virali. Successivamente, infastidita dalla rilevanza mediatica ottenuta, la donna si è rivestita e si è allontanata come se nulla fosse. La sua identità è ignota.

LEGGI ANCHE -> Orlando sulla riforma del Rdc: “O studi o niente soldi, figura dei navigator superata”