Caso Desiree, uno dei condannati raggiunto da nuova ordinanza: rimane in prigione

Uno dei condannati dovrà restare in carcere per l’omicidio di Desiree Mariottini. Condannato a 24 anni e mezzo

Uno dei quattro condannati per il delitto di Desiree Mariottini, Brian Minthe, resta in carcere. I giudici ne hanno disposto la scarcerazione per vicende legate alla droga, ma con la nuova condanna per omicidio a 24 anni e mezzo di carcere, l’uomo resta in prigione.

Leggi anche:—>Saman, il fratello avrebbe svelato dov’è sepolta la ragazza pakistana

Per l’omicidio della sedicenne, ritrovata morta il 19 ottobre 2018 dopo lo stupro in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma, altre tre persone hanno ricevuto condanne: ergastolo a Mamadou Gara e Yusef Salia e 27 anni ad Alinno Chima. I tre sono accusati di omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori.