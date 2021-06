Stop obbligo mascherine all’aperto, si deciderà in settimana

Il nostro Paese è quasi tutto in zona bianca e senza coprifuoco da lunedì e presto potrebbe essere tolto l’obbligo della mascherina

Da lunedì prossimo quasi tutta l’Italia sarà in zona bianca e senza coprifuoco. Presto, forse, non vi sarà obbligo di mascherina all’aperto. Per quest’ultima misura la fine dell’obbligo potrebbe non giungere prima della prossima settimana e sarà il Cts a dare la propria opinione al Governo.

La necessità di stabilire «modalità e termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto» è attualmente la priorità su cui si dibatte a livello nazionale. Gli esperti si incontreranno la prossima settimana per parlarne.

Sulla fine dell’obbligo di mascherina all’aperto, vi sarebbero già delle ipotetiche date: forse il 5 luglio o comunque non oltre il 12 luglio. Si vorrebbero accelerare i tempi ma c’è ancora il freno posto dal divulgarsi delle varianti. Pare però che con molta probabilità si potrà stare senza mascherina solo nei luoghi all’aperto e solo dove non vi siano rischi di assembramento perché, altrimenti, si dovrà assolutamente indossare.

Il Cts dovrà inoltre dire la sua anche sulla riapertura delle discoteche, tema su cui intende fare ulteriori verifiche. Le discoteche potrebbero riaprire da inizio luglio e di certo con l’obbligo di green pass.