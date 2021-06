Previsioni Meteo OGGI domenica 20 | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi domenica le previsioni meteo del 20 giugno. Al nord cieli prevalentemente coperti nel corso della giornata. Al centro tempo prevalentemente sereno con possibili nubi sparse. Al sud bel tempo nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 20 giugno

Nord:

Locali instabilità al mattino su alpi piemontesi e Valle d’aosta; cielo velato sul resto del settentrione. Seguiranno sviluppi temporaleschi nel corso del pomeriggio su tutta l’area alpina con locali sconfinamenti in pianura.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno salvo il temporaneo transito di nubi poco significative.

Sud e Sicilia:

Generalmente sereno con temporanee velature in transito.

Temperature:

Minime in generale aumento; massime in calo su aree alpine centro occidentali e Sardegna occidentale; in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali ed a rinforzare sulle regioni settentrionali nelle aree temporalesche.

Mari:

Mossi canale di Sardegna e ionio orientale; da poco mossi a localmente mossi gli altri mari.