Previsioni Meteo OGGI lunedì 21 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 21 giugno. Al nord cieli prevalentemente coperti con possibilità di rovesci. Al centro nuvole in parziale aumento. Al sud bel tempo al mattino con addensamenti pomeridiani e serali. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 21 giugno

Nord

Molte nubi al mattino con isolate piogge e locali temporali su centro-est Liguria, Valle d’aosta, Trentino-alto adige e settori nord di Piemonte e Lombardia, poche nubi sul resto del nord salvo che sul resto del Piemonte fino la tarda mattina; nel pomeriggio e in serata la nuvolosità più consistente interesserà gran parte del settore alpino e prealpino, con isolati temporali possibili fino termine giornata su Valle d’aosta e centro-nord Piemonte mentre sui restanti settori alpini i temporali saranno più occasionali e si attenueranno tra il tardo pomeriggio e la serata.

Centro e Sardegna:

Parzialmente nuvoloso sulla Sardegna fino la tarda mattina e poi cielo al più velato; cielo poco nuvoloso sul settore peninsulare, salvo velature in transito al mattino e addensamenti anche consistenti nel pomeriggio sulle aree appenniniche con occasionali e brevi piovaschi possibili su quelle di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con velature in transito fino metà giornata e qualche addensamento più consistente ma innocuo nel pomeriggio sui rilievi appenninici e della Sicilia.

Temperature:

Minime in calo su Sardegna, appennino toscano ed emiliano-romagnolo, Liguria, Piemonte, Valle d’aosta, Trentino-alto adige e centro-nord Lombardia, stazionarie sul resto del nord e della Toscana e su Marche e umbria, in aumento anche marcato sul restante territorio; massime in calo su Sardegna, Toscana, Umbria, appennino marchigiano, Liguria, Piemonte, Lombardia, appennino emiliano-romagnolo e prospicenti aree di pianura, in aumento su coste e immediato entroterra di Lazio, Abruzzo e Molise e su Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Venti:

Mediamente deboli variabili salvo locali rinforzi meridionali su Sardegna, centro peninsulare, Liguria e appennino emiliano romagnolo.

Mari:

Mossi mar ligure, tirreno centro-occidentale, mare e canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in lento aumento sullo stretto di Sicilia e, localmente, sul medio-alto adriatico.