Previsioni Meteo OGGI martedì 22 | cieli sereni

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 22 giugno. Al nord cieli prevalentemente sereni con poche nubi sparse. Al centro bel tempo generale. Al sud bel tempo con deboli addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 22 giugno

Nord:

Cielo moto nuvoloso su Valle d’aosta, Piemonte occidentale e settentrionale con rovesci e temporali sparsi, in parziale assorbimento serale; sviluppo di nubi ad evoluzione diurna su levante ligure, Trentino-alto adige, nonché sulle aree alpine di Lombardia e Veneto, con deboli piogge e qualche rovescio in esaurimento da fine giornata; cielo sereno o al più temporaneamente velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche innocuo addensamento diurno a ridosso dei rilievi appenninici di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità medio alta in transito al mattino seguita da successivi ampi rasserenamenti a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature:

Minime stazionarie su Valle d’aosta, Veneto orientale, Friuli venezia giulia e rilievi abruzzesi, nonché su Molise, restante appennino meridionale ed entroterra siciliano; in calo sul rimanente centro nord ed in rialzo sulle restanti zone del meridione; massime in flessione su Valle d’aosta, Liguria, Romagna, Sardegna e Sicilia occidentale, nonché lungo le aree costiere abruzzesi e molisane; senza variazioni di rilievo sulle altre zone centrosettentrionali e sul resto del Molise; in aumento sul rimanente meridione con persistenza delle condizioni di onda di calore e temperature massime elevate oltre i 38-40°c su Puglia ed aree ioniche.

Venti:

Deboli o localmente moderati sudoccidentali su regioni tirreniche peninsulari e rimanenti aree appenniniche; deboli, di maestrale sulla Sardegna e dai quadranti meridionali sul resto del paese.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna nonché lo stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso il tirreno centro meridionale; generalmente poco mossi i restanti bacini.