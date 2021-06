Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 23 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 23 giugno. Al nord cieli prevalentemente sereni con poche nubi sparse. Al centro bel tempo generale con addensamenti serali. Al sud bel tempo con deboli addensamenti in serata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 23 giugno

Nord:

Addensamenti compatti su alpi e prealpi centroccidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature:

Minime in diminuzione al sud e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle coste ioniche di Calabria e Basilicata, in aumento sul resto delle regioni tirreniche peninsulari, Sicilia, aree alpine e prealpine, stazionarie sul resto del paese

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali, con locali r5inforzi in occasione dei temporali su Piemonte e Lombardia.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna; poco mossi o localmente mossi i restanti mari.