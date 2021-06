Bollettino coronavirus 21 giugno, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 21 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 21 giugno. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Emilia-Romagna 87 nuovi casi, morta una donna di 45 anni

Sono 87 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 8.261 tamponi fra molecolari e antigenici. Ci sono però ancora due vittime: una donna di 45 morta in provincia di Reggio Emilia e un uomo di 87 nel Modenese. Dei nuovi casi, 37 sono asintomatici, individuati con le attività di screening e contact tracing. L’età media dei nuovi positivi è di 33,1 anni. Parma, con 31 casi, continua a essere la provincia con il numero maggiore di positivi. I casi attivi scendono a 5.246, c’è un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva (in totale sono 37), mentre 223 sono negli altri reparti Covid.

Puglia, 19 casi e 4 decessi

E’ davvero basso oggi in Puglia, come accade ogni lunedì, il numero dei nuovi casi positivi di covid 19 anche se il dato è molto buono poiché il numero dei test è di livello medio e comunque superiore a quello di ieri. Aumentano i decessi. Più limitato rispetto ai giorni scorsi l’aumento dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi continuano a calare. I ricoverati sono meno di 200. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi su 4.356 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 19 casi positivi: 1 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un caso già registrato nella provincia Bat è stato riclassificato e riattribuito. Ieri i nuovi casi erano 45 su 3.990 test. Sono stati registrati 4 decessi: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Ieri è stato rilevato un solo decesso. In tutto hanno perso la vita 6.609 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test. Sono 237.853 i pazienti guariti mentre ieri erano 237.399 (+454). I casi attualmente positivi sono 8.420 mentre ieri erano 8.655 (-235). I pazienti ricoverati sono 195 mentre ieri erano 204 (-9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 251.882 così suddivisi: 95.077 nella provincia di Bari; 25.563 nella provincia di Bat; 19.723 nella provincia di Brindisi; 45.119 nella provincia di Foggia; 26.875 nella provincia di Lecce; 39.349 nella provincia di Taranto; 806 attribuiti a residenti fuori regione; 370 provincia di residenza non nota.

Valle D’Aosta, nessun decesso e nessun nuovo contagio

Nessun decesso e nessun nuovo contagio da Covid 19 oggi in Valle d’Aosta. Le persone affette da virus da inizio pandemia restano, pertanto, 11674. I positivi attuali sono 52, – 5 rispetto a ieri, di cui 3 ricoverati in ospedale e 49 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono ad oggi 11.150, + 5 rispetto ieri, i tamponi fino ad ora effettuati sono 136.837, + 101, di cui 37.191 processati con test antigenico rapido. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid sono 472.

In aggiornamento