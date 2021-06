Investito sulle strisce pedonali e ucciso a 17 anni: tragedia in Calabria

Il minorenne è stato travolto da un 26enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ai suoi cuginetti più piccoli.

Una vera e propria tragedia in Calabria. Si tratta dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 20 giugno, poco dopo la mezzanotte. A Cirò Marina, in provincia di Crotone, un minorenne ha perso la vita senza aver fatto nulla di sbagliato o irregolare, ma per una casualità fatale. È la storia di Michele Famiglietti, di 17 anni, investito e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Cosa è successo sul lungomare di Cirò Marina

L’incidente è avvenuto sul lungomare di Cirò Marina. Michele stava andando a casa di sua zia, accompagnato da suoi due cuginetti più piccoli. E proprio mentre era sulle strisce pedonali per attraversare la strada, è stato travolto da un’auto che l’ha preso in pieno. Alla guida della macchina c’era un 26enne originario del posto. Il responsabile dell’incidente si è subito fermato per prestare soccorso e ha provveduto a chiamare il 118. Ma non è bastato a salvare Michele.

LEGGI ANCHE: Fratelli d’Italia supera il Pd: Giorgia Meloni sempre più vicina a Matteo Salvini

L’arrivo dei soccorsi

Gli operatori sanitari dell’ambulanza, infatti, hanno provato a rianimare l’adolescente nel tragitto verso l’ospedale di Crotone. Ma il giovane non ce l’ha fatta, e ha perso la vita prima ancora di arrivare. Le ferite riportate dopo essere stato travolto sul lungomare l’hanno ucciso in poco tempo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Cirò Marina, che ora stanno indagando sulle cause dell’incidente.

LEGGI ANCHE: Enrico Michetti e Simonetta Matone: ecco i candidati di centrodestra a Roma [VIDEO]

Chi era Michele Famiglietti

La giovanissima vittima dell’incidente, Michele Famiglietti, aveva appena concluso l’anno scolastico al liceo Scientifico di Cirò. Era uno sportivo, infatti giocava a calcio per la Polisportiva Punta Alice. Il conducente di 26 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.