Comunali Roma, il candidato PD sarà Gualtieri: 62% alle primarie

Le primarie del PD a Roma – come ampiamente annunciato – indicano l’ex ministro dell’Economia come candidato sindaco: per lui circa il 62% delle preferenze.

Una vittoria netta, che era in parte ampiamente annunciata. Anzi, a voler dare ascolto ai più critici, era scontata. Ma comunque la candidatura di Roberto Gualtieri al ruolo di candidato sindaco per il Partito Democratico a Roma è dovuta passare attraverso il passaggio delle elezioni primarie: gli elettori dem della capitale hanno avuto la possibilità di esprimersi. E dunque l’ex ministro dell’Economia del governo Conte se la vedrà nella sfida a 4 per il governo della capitale d’Italia con Virginia Raggi, Enrico Michetti e Carlo Calenda.

Gualtieri a ha portato a casa un successo ampio, attorno al 62% delle preferenze, distanziando di molti punti percentuali gli altri candidati: la seconda piazza spetta infatti a Giovanni Caudo, presidente del Municipio III, che ha ottenuto il 15%. La terza posizione invece se la contendono Imma Battaglia di Liberare Roma e Paolo Ciani di Demos, posizionati attorno al 7%. Il risultato – come detto – non era praticamente in discussione. La buona notizia per il Pd romano arriva soprattutto dal dato della partecipazione, che alla vigilia si temeva fosse bassa: tra la prima domenica di grande caldo estivo, la pandemia di Covid comunque ancora attiva e la partita dell’Italia a metà pomeriggio, il timore di una bassa affluenza ai gazebo era abbastanza diffusa .

Alla fine invece i votanti, tra gazebo e piattaforma on line, sono stati circa 45mila, poco più dei 43mila della consultazione cittadina del 2016. “La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid“, ha commentati Enrico Letta su Twitter. “Il successo di Lepore e Gualtieri – prosegue il segretario Pd – dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi”. Lo stesso Gualtieri, parlando nel comitato allestito dalla coalizione per gestire i dati, ribadisce: “È andata come speravamo, una bellissima giornata di partecipazione e democrazia. Una partecipazione alta, siamo contenti. Sono onorato per la fiducia che mi è stata accordata”. Poi, in merito ai 6 sfidanti ai gazebo, aggiunge: “Da domani tutti uniti, si lavora per rilanciare Roma”.

Nel corso della giornata si era registrata qualche polemica, con Caudo che aveva parlato di “notizie di comportamenti sospetti in alcuni seggi“ invitando al voto “secondo le regole e i principi di lealta’”. Alcune voci nei giorni scorsi avevano sostenuto che militanti vicini a Carlo Calenda avessero invitato a sostenere proprio l’urbanista ai gazebo. Gualtieri, dopo aver salutato tutti gli sfidanti, ha concluso: “Siamo una squadra unita, un po’ come l’Italia di Roberto Mancini, molto determinati a fare un lavoro fino a ottobre, allargandoci a tutte le forze sociali con un grande patto per rilanciare Roma”. Retorica a parte, l’impressione che a Roma (e non solo) il Pd abbia preferito “calare dall’alto” un candidato dell’establishment più che dare spazio alle proposte dei territori è fortissima. Le urne – quelle “vere”, di ottobre – diranno se la scelta di puntare tutto su Gualtieri sarà stata quella giusta.