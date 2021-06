Il Pd a Roma sceglie il “candidato dall’alto”, ma potrebbe essere un sbaglio

Le primarie di Roma hanno visto Roberto Gualtieri in netto vantaggio rispetto agli altri candidati, ma non tutti sono soddisfatti.

Roberto Gualtieri ha vinto le primarie del centrosinistra, e su questo c’erano pochi dubbi anche nei giorni che hanno preceduto la votazione. Ciò su cui tanti elettori si stanno interrogando, tuttavia, è se l’ex ministro dell’Economia sia stato effettivamente la scelta migliore. A partire dal modo in cui il Partito democratico “l’ha fatto vincere”. Le primarie di ieri – domenica 20 giugno – infatti sono state quasi strutturate come se ci fosse un unico candidato. Proprio lui, Roberto Gualtieri. Tutti davano per scontato che avrebbe scalzato i suoi avversari, dal momento che era sostenuto dai sindacati – Cgil in testa – e dai principali dirigenti nazionali – compreso il segretario dei dem Enrico Letta – e locali del partito, vale a dire le persone che ancora riescono a mobilitare voti e nuovi militanti. In più, Gualtieri è stato favorito dal ritiro degli avversari più temibili, ad esempio la senatrice Monica Cirinnà.

Gualtieri è la scelta giusta?

Nonostante le primarie non siano state il flop che il Pd temeva, resta da chiedersi se Gualtieri sia la scelta giusta per le prossime elezioni comunali. In una Roma che già da tempo ha voltato le spalle alla sinistra, e di fronte a un avversario – Enrico Michetti – che può contare sulla rinvigorita compattezza del centrodestra, scegliere un uomo algido e distante dalla tradizione romana e popolare sembrerebbe un passo falso. Anche un personaggio come Carlo Calenda, leader di Azione spesso criticato per il suo stile di vita benestante ma che sfrutta la sua trasversalità, appare più centrato dell’ex ministro dell’Economia per essere il futuro sindaco della Capitale.

