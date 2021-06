Operazioni di finanziamento sospetto al terrorismo: migliaia di segnalazioni

La Guardia di Finanza ha segnalato migliaia di operazioni di finanziamento sospetto nel corso del 2020. Di queste 76.275 sono state sottoposte a indagini più approfondite. Una parte di esse potrebbero essere legate al fenomeno del terrorismo.

Lo scorso anno la Guardia di Finanza ha effettuato un gran numero di segnalazioni in merito a operazioni di finanziamento sospetto. In totale quelle sottoposte a indagini più approfondite sono state 76.275. Il timore è che una parte di esse possano essere legate al finanziamento del terrorismo. In base alle operazioni scaturite ciò sarebbe il caso di 1.162 episodi, che sarebbero specificatamente attinenti a quest’ultimo. Sono questi i dati del bilancio operativo del 2020, resi noti nel 247esimo anniversario di fondazione delle Fiamme Gialle. Gli altri numeri pubblicati hanno riguardato altre irregolarità come quelle relative ai reati fiscali.