Appalti 2020, scoperte procedure irregolari per 5 mld: 405 gli arresti

Appalti 2020, scoperte procedure irregolari per 5 miliardi di euro: sono 405 gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza. Si parla di reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto viene comunicato nell’ultima relazione in riferimento alle attività del 2020, in un anno di analisi e mirati controlli basati su analisi di rischio da parte delle Fiamme Gialle sono state scoperte irregolarità nelle procedure di appalto dal valore di oltre 5 miliardi di euro. Diposto l’arresto per 405 persone coinvolte, mentre in tutto sono stati denunciati 3.525 coinvolti, per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Scoperte procedure irregolari per 5 miliardi

Come illustrato dalla relazione della Guardia di Finanza, nel settore degli appalti il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari nel 2020 è risultato di oltre 5 miliardi di euro, dei quali circa 632 milioni di euro sarebbero collegati ad appalti riferiti alla spesa sanitaria. Sempre secondo i dati diffusi dalla Guardia di Finanza, le frodi scoperte nel 2020 in danno del bilancio nazionale e comunitario risulano di oltre 273 milioni di euro, mentre si attestano sui 211 milioni quelle riferite al settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria.

Complessivamente, sono 9.169 i soggetti denunciati in merito alle irregolarità, di cui 3.525 in riferimento alle irregolarità d’appalto. Sono 405, invece, le persone tratte in arresto – sempre per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione. Per ciò che concerne i sequestri, nell’ambito delle attività svolte a tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti provvedimenti ablatori per un importo che raggiunge complessivamente quasi 284 milioni di euro.

Come riportato dal rapporto delle Fiamme Gialle, nel corso del 2020 la Guardia di Finanza ha eseguito un milione e 340mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 800 mila interventi ispettivi e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. Operazioni, queste, portate a compimento tramite la collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel corso del 2020, i Reparti delegati hanno infatti effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza.

In particolare, sono emersi 3.546 evasori totali, e quindi esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all’Amministrazione finanziaria; 19.209, invece, i lavoratori in “nero” o comunque irregolari. Eseguite poi 9.833 indagini da parte della polizia giudiziaria, sfociate nella denuncia di 10.264 soggetti (7.303 per reati fiscali) e in 308 arrestati.