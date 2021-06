Davide cade dal monopattino e muore: aveva 52 anni, cause da chiarire

Davide Massimini, 52 anni, è morto cadendo d’improvviso dal monopattino. Ancora da chiarire le cause del decesso

Un uomo di 52 anni è morto ieri dopo essere caduto dal monopattino a Roma, in viale Castel Porziano, zona Infernetto. L’uomo, residente a Fiumicino, è caduto all’improvviso in avanti e ha riportato traumi a volte e addome. Inutili i soccorsi. Portato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, è morto durante un intervento per provare ad arginare l’emorragia addominale.

Leggi anche:—>Bimbo di 2 anni malato portato in ospedale, muore dopo poco. Procura apre inchiesta

Sul posto hanno eseguiti tutti gli accertamenti del caso e si escluderebbe la presenza di altri veicoli coinvolti nell’incidente. Resta dunque l’ipotesi più attendibile, ossia quella che Davide abbia perso il controllo del monopattino a causa della pavimentazione stradale sconnessa. Il corpo dell’uomo sarà sottoposto ad autopsia.