Morte Miriam Segato, catturate le due ragazze che la investirono col monopattino

Le due ragazze avevano travolto Miriam Segato a Parigi con un monopattino ed erano poi fuggite. Ma le autorità parigine le hanno fermate

A Parigi, due ragazze avevano investito Miriam Segato, 31 anni, toscana, ed erano fuggite. Oggi la polizia francese le ha fermate. Miriam è di Capalbio e domenica 20 giugno passeggiava con un’amica lungo la Senna quando un monopattino elettrico l’ha investita ed è deceduta, due giorni più tardi, a causa delle lesioni riportate.

Il fermo è dovuto all’accusa di omicidio involontario alla guida di veicolo a motore, aggravato da reato di fuga. L’incidente è occorso all’una del mattino, in via Georges Pompidou. Durante l’impatto, Miriam è stata sbalzata a terra e ha sbattuto forte la testa. Inutile la corsa in ospedale, dove è giunta incosciente. La ragazza ha perso la vita dopo 2 giorni dal tragico impatto.