Sacerdote aggredisce 7 vescovi con l’acido: arrestato

L’attacco è occorso mercoledì 23 giugno nel monastero di Petraki, in Grecia. L’uomo è finito in manette

Un sacerdote ortodosso è finito in manette ad Atene, in Grecia, dopo aver aggredito 7 vescovi con l’acido. Lo sfregio è occorso ieri, mercoledì 23 giugno nel monastero di Petraki, in un quartiere denominato Ambelokipi. Al momento del brutto episodio si stava tenendo un’udienza disciplinare proprio nei confronti del suddetto sacerdote, 36enne.

Leggi anche:—>Covid: variante Delta «può diventare dominante in Italia»

Tre vescovi sono finiti in ospedale, con un agente che era intervenuto in loro soccorso. Il 36enne rischiava di essere espulso dalla Chiesa poiché accusato di traffico di stupefacenti, dopo averlo trovato in possesso di 1,8 grammi di cocaina nel 2018.

Il ministro della Salute greco, Vassilis Kikilias, si è recato in nosocomio dai tre vescovi feriti e ha detto che uno di loro sarà trasportato in un’altra struttura per sottoporsi a un’operazione di chirurgia plastica.