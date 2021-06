14enne casca dalla bici e muore: il nonno era alla guida dell’ambulanza che lo ha soccorso

Il ragazzo era grave per via di un brutto trauma al volto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tempio

Alessio Pirino, 14 anni, ha perso la vita cadendo dalla bici ad Aggius, in Sardegna. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo della bici e si è ritrovato in una scalinata, per poi essere scaraventato in avanti e finire in modo violento contro il manto stradale.

Il destino ha voluto che a guidare l’ambulanza che lo ha soccorso fosse suo nonno Giovanni, partito dall’ospedale di Tempio dove fa l’autista. Le condizioni di Alessio erano serie a causa di un grave trauma al volto. Inutili i soccorsi, per lui nulla da fare. La Procura di Tempio ha affidato l’inchiesta ai carabinieri che dovranno accertare le ragioni della morte di Alessio.

Leggi anche:—>Green Pass, Garante Privacy avverte:«Rischioso pubblicarlo sui social»

Alessio da pochi giorni aveva fatto l’esame di terza media. Il sindaco di Aggius, Nicola Muzza ha detto:«Sono profondamente addolorato e mi stringo al dolore della famiglia».