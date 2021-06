Bollettino coronavirus 25 giugno: 753 contagi, 56 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia. Sono 192.541 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 188.191. Il tasso di positività è dello 0,4%, ieri era stato dello 0,5%.

Il ricalcolo della Puglia

La Puglia ha comunicato infatti che dei 22 decessi notificati oggi, uno solo è relativo alle ultime 24 ore. “I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021”, si legge nella nota alla tabella del ministero. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.256.451, i morti 127.418. I dimessi ed i guariti sono invece 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 60.235, in calo di 2.074nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 58.030 persone (-1.924).

Le Regioni

Lazio, 91 nuovi casi, Rt a 0,66

Nel Lazio l’indice RT è a 0,66 e l’incidenza dei casi è di “12,83/100mila abitanti”. A dirlo l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1053) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 91 nuovi casi positivi (-6), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 224 (-30) – afferma l’assessore -. I guariti sono 123, le terapie intensive sono 64 (-10). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 62”.

Emilia Romagna, 57 nuovi casi su quasi 19mila tamponi eseguiti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.569 casi di positività, 57 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,3%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età, con la possibilità di prenotarsi che resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.638.261 dosi; sul totale, 1.332.661 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 32 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 23 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 36 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni.

In Piemonte 35 casi e nessun decesso

Sono 35 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,2% dei 21.904tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 15 (42,9%). Registrati anche 101 guariti e nessun decesso. Scendono sotto quota mille le persone in isolamento domiciliare (990) e continuano a calare i ricoverati: sono 16 in terapia intensiva (-1), 195 negli altri reparti (-7). Gli attualmente positivi sono 1.201. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.809 positivi, 11.694 decessi e 353.914 guariti.

In aggiornamento