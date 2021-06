Terrore in strada: passanti aggrediti con sassi e bastoni. Nove i feriti

L’uomo è stato fermato da tre cittadini prima dell’arrivo dei Carabinieri che lo hanno arrestato e portato in caserma.

Veri e propri attimi di terrore hanno vissuto i cittadini di Laives. In via Kennedy, nei pressi dell’Eurospar, un uomo è sceso in strada ed ha iniziato a colpire con sassi e bastone chiunque passasse vicino a lui.

L’aggressione

Si tratta probabilmente di un cittadino di origine nigeriana che, con un bastone delle dimensioni dell’asta di un ombrello, ha aggredito le persone che si trovavano in due bar lungo via Kennedy. Contro i passanti sono stati lanciati anche sassi e bottiglie.

L’uomo in preda alla follia è stato fermato da tre cittadini poco prima dell’arrivo dei Carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato. Sul posto sono giunte sei ambulanze. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma si contano nove feriti. Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita. Tra le persone rimaste vittime del folle gesto, pare ci sia anche una mamma con un passeggino, due signore e un ragazzo che è riuscito a scappare via. Il nigeriano si trova, ora, in caserma.