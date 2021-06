Caldo fatale: Antonio muore mentre distribuisce volantini sotto il sole. È accaduto a Galatina, in Salento

Dramma in Salento, a Galatina, dove Antonio Valente, 35 anni, è morto mentre lavorava distribuendo volantini sotto il sole. Il ragazzo ha avuto un malore e lo hanno portato in ospedale, poi lo hanno trasferito a Casarano date le sue condizioni molto serie. Purtroppo, però, non ce l’ha fatta ed è morto.

Una morte simile è stata quella di un bracciante in provincia di Brindisi sempre sotto il sole cocente. L’uomo ha avuto un infarto mentre tornava a casa con la sua bicicletta. A Miggiano, dove viveva Antonio c’è grande dolore per la sua scomparsa. Da tutti era considerato una persona buona e con grande senso del dovere. Oggi si terranno i suoi funerali.