Mara esce di casa e un bus la travolge e uccide sulle strisce pedonali: aveva 43 anni

Incidente fatale passate le 9 di questa mattina: è morta una donna di 43 anni a Cassola (Vicenza)

Questa mattina, da poco passate le 9, Mara Girardi, 43 anni, è morta in un terribile incidente proprio a pochi passi da casa sua. La donna è deceduta in viale Venezia a Cassola (Vicenza). L’autobus l’ha investita al Termine, area molto popolata e ricca di negozi, mentre la donna era intenta ad attraversare la strada, sulle strisce pedonali.

A investirla il bus di un’azienda di trasporti del luogo. I soccorritori l’hanno subito portata in ospedale ma Mara è morta poco dopo per via dei gravi traumi riportati. I carabinieri hanno chiuso la strada al traffico e fatto tutti gli accertamenti del caso. L’autobus è ora sottoposto a sequestro.

Un testimone di quanto accaduto, che si trovava sulla carreggiata opposta, sarebbe stato rintracciati poiché riconosciuto da una persona che lavorava in uno dei negozi del posto. Per terra c’erano tracce di sangue dell’incidente fatale. Residenti e negozianti hanno poi ricordato altri incidenti fatali verificatisi nella stessa via.