Sardegna: salva due ragazze in mare, poi muore d’infarto per lo sforzo

È successo a Marina di Arbus, dove un uomo di 65 anni si è subito buttato tra le onde dopo aver visto le ragazze in difficoltà in mare.

Una tragica fatalità. È successo il peggio a un uomo di 65 anni, proprio dopo che aveva fatto un gesto altruista per salvare due giovani. Il protagonista della storia si trovava in una spiaggia di Marina di Arbus, nel Medio Campidano, in Sardegna. Lì ha visto due ragazze che – in balìa delle onde – si trovavano in palese difficoltà in acqua. Così il 65enne non ha esitato a tuffarsi, nonostante Marina di Arbus sia considerato uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna.

Il malore dopo il salvataggio

A raccontare la rapidità con cui l’uomo ha visto le ragazze che stavano per annegare in mare e ha deciso di buttarsi in acqua per salvarle, le testimonianze delle persone presenti durante l’episodio. Tuttavia l’uomo, dopo il suo gesto eroico, ha avuto un malore – probabilmente un infarto – ed è morto sul colpo. Dopo aver portato a riva le giovani in difficoltà e averle messe in salvo, il 65enne si è accasciato per terra. Forse il suo cuore non ha retto lo sforzo, aumentato dalle forti correnti della zona.

L’arrivo dei soccorsi in elicottero

Sono risultati inutili i soccorsi. I turisti e le persone presenti sul posto, infatti, hanno immediatamente chiamato il 118. Gli operatori, a loro volta, hanno allertato l’elisoccorso. L’attesa è stata poca, l’arrivo del personale sanitario con l’elicottero è stato tempestivo. Tuttavia, nonostante i diversi tentativi effettuati per rianimarlo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. È deceduto per aver salvato le due giovani.