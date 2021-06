Previsioni Meteo DOMANI sabato 26 | cieli coperti

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 26 giugno. Al nord cieli nuvolosi con schiarimenti alternativi a possibili rovesci. Al centro copertura mattutina con possibile schiarimento. Al sud cieli prevalentemente coperti al mattino con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 26 giugno

Nord:

Addensamenti compatti su alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi in generale di debole intensità durante le ore centrali della giornata, in successivo diradamento dal tardo pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Bel tempo, con al più transito di locali nubi alte e sottili.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature:

Minime stazionarie o in lieve diminuzione su Sardegna Toscana, pianura padana, Triveneto settentrionale, Liguria, Umbria e Marche settentrionali, in diminuzione sul resto del centro-sud, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su coste adriatiche e ioniche, Sicilia meridionale e Sardegna orientale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Da poco mossi a mossi mare e canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.